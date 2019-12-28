Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановленная школа грамоты в Спас-Клепиках Рязанской области, где поэт Сергей Есенин проходил педагогическую практику в 1911–1912 годы, откроется для посетителей 2 января 2020 года. В 1990-е годы здание школы уничтожил пожар, однако его удалось восстановить по фотографиям.

Школа грамоты, дававшая начальное образование, расположена рядом со второклассной учительской школой, которую окончил Сергей Есенин. В 1911–1912 годы он проходил педагогическую практику в школе грамоты, — сообщил ТАСС директор музея-заповедника...