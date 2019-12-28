Актёры театра «Современник» рассказали, что незадолго до смерти художественный руководитель Галина Волчек просила найти преемника, чтобы работа театра продолжилась.
Она попросила как можно быстрее найти ей преемника, который взял бы на себя все её дела, — сообщает издание «Актуальные новости».
Основным претендентом на должность Волчек является народный артист России Сергей Гармаш. Однако сам актёр никак не комментировал эту информацию.
Как ранее писал NEWS.ru, поэтесса Лариса Рубальская выложила фото с Галиной Волчек. Снимок был сделан за неделю до смерти художественного руководителя театра «Современник» на её дне рождения.
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