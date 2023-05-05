В 2009 году в Большом театре России создана Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы и пианисты из России и СНГ проходят курс профессионального усовершенствования. Благодаря программе талантливые артисты из всех уголков России и ближнего зарубежья могут пройти стажировку у именитых преподавателей и выступать на оперной сцене главного театра страны.
В этому году «Ингосстрах» стал партнером Молодежной оперной программы. Компания давно сотрудничает с Большим театром и поддерживает все молодежные программы. Так, генеральный партнер театра несколько лет помогает Молодежной балетной программе, благодаря которой молодые звезды могут проявить себя и отточить мастерство.
Достигшие высоких результатов выпускники двух программ приглашаются в балетную и оперную труппы Большого театра.
Молодежная оперная программа предполагает насколько этапов конкурсного прослушивания. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам прослушиваний, изучают различные учебные дисциплины, включающие занятия вокалом, мастер-классы известных певцов и педагогов-репетиторов, обучение иностранным языкам, сценическому движению и актерскому мастерству у именитых педагогов, которые ведут мастер-классы в лучших театрах США и Европы. Это звезды мировой оперной сцены Маквала Касрашвили и Кэрол Ванесс, итальянские виртуозы фортепиано Джулио Дзаппа и Алессандро Аморетти, дирижеры Владимир Федосеев, Михаил и Дмитрий Юровские. Помимо этого, каждый из участников Молодежной программы имеет обширную сценическую практику, исполняя роли в премьерных и текущих постановках театра, а также готовя различные концертные программы. Художественным руководителем Молодежной оперной программы выступает заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин.
«В программе занимаются певцы из самых разных регионов. Сейчас из 20 молодых артистов Молодёжной программы (певцов и пианистов) – представители 15 национальностей. Это поразительно! — говорит он. — Наши артисты много выступают в спектаклях Большого театра; открывают сезоны и поют на сценах театров всего мира – Метрополитен, Ла Скала, в Парижской опере, в Королевской опере Ковент-Гарден, в Баварской и Голландской операх, в двух операх Берлина – везде! Это очень важно, потому что так мы пропагандируем русскую культуру, нашу исполнительскую школу и русское музыкальное наследие». Принять участие в программе могут исполнители в возрасте от 20 до 30 лет с высшим или незаконченным высшим музыкальным образованием.
Во время обучения артисты будут получать дополнительную поддержку от компании, а расходы на проживание в столице компенсирует Большой театр. За годы существования программы было подготовлено порядка 100 молодых певцов, и меньшее, но очень значимое количество пианистов-репетиторов, которые так необходимы для творческой жизни любого театра.
Директор департамента маркетинга и коммуникаций компании Юлия Глухова рассказала о многолетнем сотрудничестве с Большим театром и поддержке молодых талантов.
«На протяжении последних лет мы поддерживаем Молодежную балетную программу, предоставляя возможность молодым артистам со всей страны реализовывать свои мечты и выступать на сцене Большого театра, теперь мы вносим вклад и в развитие молодых талантов оперного искусства, помогая театру зажигать восходящие звезды», — отметила она.
В планах «Ингосстраха» и Большого театра – подготовить совместное выступление артистов Молодежной оперной и Молодежной балетной программ на одной из сцен театра. Эта художественная акция ожидается в 248 театральном сезоне.
Это не единственный проект в области культуры и искусства, который поддерживает компания. Страховщик регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях. Компанию связывают партнерские отношения с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным историческим музеем.