Восходящие звезды российской оперной сцены получат поддержку

Фото: Пресс-служба Большого театра

В 2009 году в Большом театре России создана Молодежная оперная программа, в рамках которой молодые певцы и пианисты из России и СНГ проходят курс профессионального усовершенствования. Благодаря программе талантливые артисты из всех уголков России и ближнего зарубежья могут пройти стажировку у именитых преподавателей и выступать на оперной сцене главного театра страны.

В этому году «Ингосстрах» стал партнером Молодежной оперной программы. Компания давно сотрудничает с Большим театром и поддерживает все молодежные программы. Так, генеральный партнер театра несколько лет помогает Молодежной балетной программе, благодаря которой молодые звезды могут проявить себя и отточить мастерство.

Достигшие высоких результатов выпускники двух программ приглашаются в балетную и оперную труппы Большого театра.

Молодежная оперная программа предполагает насколько этапов конкурсного прослушивания. В течение нескольких лет молодые артисты, поступившие в программу по результатам прослушиваний, изучают различные учебные дисциплины, включающие занятия вокалом, мастер-классы известных певцов и педагогов-репетиторов, обучение иностранным языкам, сценическому движению и актерскому мастерству у именитых педагогов, которые ведут мастер-классы в лучших театрах США и Европы. Это звезды мировой оперной сцены Маквала Касрашвили и Кэрол Ванесс, итальянские виртуозы фортепиано Джулио Дзаппа и Алессандро Аморетти, дирижеры Владимир Федосеев, Михаил и Дмитрий Юровские. Помимо этого, каждый из участников Молодежной программы имеет обширную сценическую практику, исполняя роли в премьерных и текущих постановках театра, а также готовя различные концертные программы. Художественным руководителем Молодежной оперной программы выступает заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Вдовин.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Дмитрий Вдовин

«В программе занимаются певцы из самых разных регионов. Сейчас из 20 молодых артистов Молодёжной программы (певцов и пианистов) – представители 15 национальностей. Это поразительно! — говорит он. — Наши артисты много выступают в спектаклях Большого театра; открывают сезоны и поют на сценах театров всего мира – Метрополитен, Ла Скала, в Парижской опере, в Королевской опере Ковент-Гарден, в Баварской и Голландской операх, в двух операх Берлина – везде! Это очень важно, потому что так мы пропагандируем русскую культуру, нашу исполнительскую школу и русское музыкальное наследие». Принять участие в программе могут исполнители в возрасте от 20 до 30 лет с высшим или незаконченным высшим музыкальным образованием.

Во время обучения артисты будут получать дополнительную поддержку от компании, а расходы на проживание в столице компенсирует Большой театр. За годы существования программы было подготовлено порядка 100 молодых певцов, и меньшее, но очень значимое количество пианистов-репетиторов, которые так необходимы для творческой жизни любого театра.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций компании Юлия Глухова рассказала о многолетнем сотрудничестве с Большим театром и поддержке молодых талантов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Большой театр

«На протяжении последних лет мы поддерживаем Молодежную балетную программу, предоставляя возможность молодым артистам со всей страны реализовывать свои мечты и выступать на сцене Большого театра, теперь мы вносим вклад и в развитие молодых талантов оперного искусства, помогая театру зажигать восходящие звезды», — отметила она.

В планах «Ингосстраха» и Большого театра – подготовить совместное выступление артистов Молодежной оперной и Молодежной балетной программ на одной из сцен театра. Эта художественная акция ожидается в 248 театральном сезоне.

Это не единственный проект в области культуры и искусства, который поддерживает компания. Страховщик регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях. Компанию связывают партнерские отношения с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным историческим музеем.