https://static.news.ru/photo/93058988-72a1-11ea-9aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mariinsky Theatre/facebook.com

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят трансляцию лучших постановок Мариинского театра. Проект получил название «Марафон искусства».

Зрители смогут увидеть до 7 апреля записи балетов, опер и симфонических концертов, сообщается на сайте «ВКонтакте». В ближайшие дни будут показаны симфонии Чайковского в исполнении Валерия Гергиева, балет «Медный всадник» с Владимиром Шкляровым и Викторией Терёшкиной, а также опера «Самсон и Далила» с Екатериной Семенчук и Грегорием Кунде.

Проект запустили, чтобы поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемии коронавируса. Все записи будут доступны в течение суток.

Как писал NEWS.ru, соцсеть «ВКонтакте» провела онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Зрители увидели постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» театра «Ленком» и «Москва. Дословно» театра им. Владимира Маяковского.