Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят трансляцию лучших постановок Мариинского театра. Проект получил название «Марафон искусства».
Зрители смогут увидеть до 7 апреля записи балетов, опер и симфонических концертов,
Проект запустили, чтобы поддержать людей, находящихся в изоляции в связи с пандемии коронавируса. Все записи будут доступны в течение суток.
Как писал NEWS.ru, соцсеть «ВКонтакте» провела онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта. Зрители увидели постановки «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» театра «Ленком» и «Москва. Дословно» театра им. Владимира Маяковского.
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