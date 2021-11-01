Вдова Олега Табакова назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ

Вдова Олега Табакова Марина Зудина высказала своё мнение о назначении двух персон на должности в известных театрах. Это назначение Хабенского на пост худрука в МХТ имени Чехова и Владимира Кехмана — директором в МХАТ имени Горького, сообщает РЕН ТВ.

По словам актрисы, оба решения она считает правильными и рада новым переменам.

У меня праздник. Я неожиданно узнала о назначении Константина Хабенского на должность руководителя МХТ, я рада. Просто потому что его энергия, требовательность к себе, принципиальность, его счёт по отношению к себе — это всё прекрасно. В нём достаточно энергии, чтобы делать что-то новое, своё, — поделилась мнением актриса МХТ и трёхкратная обладательница премий Олега Табакова.

Назначение Владимира Кехмана директорам МХАТа Зудина также сочла правильным решением.

Табаков возглавил МХТ имени Чехова в 2000-м, взяв курс на полное обновление репертуара. В 2006–2007 годах по его инициативе была проведена крупномасштабная реконструкция Основной сцены и зала. Артист скончался в 2018-м в результате сердечного приступа. После его смерти театр возглавил театральный режиссёр Женовач.

Ранее российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поздравил актёра Константина Хабенского с назначением на должность художественного руководителя МХТ имени Чехова. Он добавил, что будет ждать спектаклей в его постановке.