Театральный критик Элеонора Краснова скончалась на 101-м году жизни

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Известный театральный критик Элеонора Краснова умерла в возрасте 100лет. Об этом сообщили в Союзе театральных деятелей РФ.

Не стало Элеоноры Матвеевны Красновской — нашей коллеги, ветерана СТД, прекрасного театрального критика, человека, чья жизнь была связана с ВТО, а затем и СТД почти полвека, — говорится в сообщении на сайте организации.

Красновская занималась драматургией А.П. Чехова, курировала театральные постановки по его произведениям. Её аналитические материалы помогали многим режиссёрам и актёрам. Критика знали в театрах всей страны, к её мнению при прислушивались, им дорожили, отметили в Союзе.

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 100 лет скончалась старейшая актриса тульского ТЮЗ Зинаида Леонтьева. В этом театре она служила с 1942 года. Она первой в СССР исполнила роль Ульяны Громовой в театральной постановке «Молодой гвардии».