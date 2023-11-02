Театр сатиры в Москве покажет свое прочтение «Пигмалиона» Бернарда Шоу

Фото: пресс-служба Московского академического театра сатиры

Московский академический театр сатиры покажет свое прочтение пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которой в этом году исполнилось 110 лет. Премьера состоится 21 января. Участие в спектакле примут Алена Яковлева, Ангелина Стречина и Сергей Чонишвили. Режиссер и сценограф Виктор Крамер отметил, что в пьесе «отражены все жанры любви».

Герои-антагонисты стремятся друг к другу, любят друг друга, ненавидят друг друга и мучаются от своей всепоглощающей страсти. Любовь-битва, любовь-страсть, любовь-буффонада — все жанры этого чувства отражены в вечном сюжете Шоу, — пояснил режиссер.

По словам Крамера, он попытался создать спектакль вне времени, который был бы актуален не только сейчас. Действия пьесы развернутся в лаборатории, где профессор Хиггинс изучает фонетические особенности речи, интонации, тембр, манеры, произношение. Всю сцену заполняют фонографы. Отступать от классического сюжета режиссер не стал: профессор Генри Хиггинс встречает цветочницу Элизу Дулиттл и заключает с другом пари, что сможет сделать из нее настоящую леди. Художественный руководитель театра Сергей Газаров подчеркнул, что спектакль Крамера «откроет Бернарда Шоу с совершенно другой стороны».

Зритель увидит иного «Пигмалиона»: столкновение мира реального и выдуманного, невероятная по эстетизму сценография, абсолютно понятная история мужчины и женщины — новое прочтение театром классического сюжета. Спектакль Виктора Крамера откроет Бернарда Шоу с совершенно другой стороны, — заключил Газаров.

На Детской сцене Театра сатиры 28 и 29 октября прошла премьера музыкальной сказки «Коза Луиза и НЛО» по произведению писательницы Натальи Айги. Режиссером спектакля выступила Лариса Крупина. По ее словам, постановка научит юных зрителей мечтать и искать свое «я».