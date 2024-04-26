В театре имени Пушкина 7 и 8 мая пройдет премьера спектакля «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В спектакле будут заняты студенты третьего курса Школы-студии МХАТ, мастерской Евгения Писарева. Как отметил режиссер постановки Владимир Киммельман, рассказанная в повести история школьников — трогательная и пронзительная.

В прошлом сезоне Евгений Александрович предложил мне поставить спектакль на сцене театра Пушкина. Я нашел несколько вариантов, Евгению Александровичу понравилась идея, связанная со школьниками и учителями. Он позвонил мне и спросил: «Как ты относишься к повести „Завтра была война“?» Я, к сожалению, еще не был с ней знаком, но сразу после прочтения понял, что эта история меня очень вдохновляет. Она оказалась настолько трогательной, трагичной, настолько пронзительной, что сразу все сложилось, — поделился Киммельман.