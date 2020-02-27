Старшая дочь Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова опубликовала на своей странице забавный снимок мужчин в свадебных платьях. Фото сделано во время работы Анны в театре Романа Виктюка.
Балерину позвали подменить одну из заболевших девушек, игра в спектакле доставила ей «кайф», было очень круто и весело, поделилась впечатлениями дочь Глаголевой.
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Ну, конечно, во всей этой истории... ещё раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром. Уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%, — подписала снимок артистка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские знаменитости начали поздравлять младшую дочь актрисы Веры Глаголевой и супругу хоккеиста Александра Овечкина Анастасию Шубскую с беременностью.
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