https://static.news.ru/photo/c1a2a372-5918-11ea-8357-fa163e074e61_660.jpg Анна Нахапетова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Старшая дочь Веры Глаголевой балерина Анна Нахапетова опубликовала на своей странице забавный снимок мужчин в свадебных платьях. Фото сделано во время работы Анны в театре Романа Виктюка.

Балерину позвали подменить одну из заболевших девушек, игра в спектакле доставила ей «кайф», было очень круто и весело, поделилась впечатлениями дочь Глаголевой.

Ну, конечно, во всей этой истории... ещё раз убедилась в том, что моя двадцатилетняя работа в кордебалете Большого не прошла даром. Уж что-что, а периферийное зрение у меня развито на все 100%, — подписала снимок артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские знаменитости начали поздравлять младшую дочь актрисы Веры Глаголевой и супругу хоккеиста Александра Овечкина Анастасию Шубскую с беременностью.