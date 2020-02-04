Спектакли-участники фестиваля «Золотая маска» выйдут на экранах российских кинотеатров.
Программа «Золотая маска» в кино" проводится уже в шестой раз,
На экранах покажут «Ингер/Браун/Прельжокаж», состоящий из трёх одноактных балетов от Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Иранская конференция» Театра наций по пьесе Ивана Вырыпаева, «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта в постановке Юрия Бутусова.
Отмечается, что в некоторых городах представления покажут в прямой трансляции.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен