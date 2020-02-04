https://static.news.ru/photo/f2f01dee-475f-11ea-931f-fa163e074e61_660.jpg Сцена из спектакля «Добрый человек из Сезуана» Фото: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина/facebook.com

Спектакли-участники фестиваля «Золотая маска» выйдут на экранах российских кинотеатров.

Программа «Золотая маска» в кино" проводится уже в шестой раз, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на представителей проекта.

На экранах покажут «Ингер/Браун/Прельжокаж», состоящий из трёх одноактных балетов от Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, «Иранская конференция» Театра наций по пьесе Ивана Вырыпаева, «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта в постановке Юрия Бутусова.

Отмечается, что в некоторых городах представления покажут в прямой трансляции.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна.