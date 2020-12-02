СМИ узнали об огромных заработках Зудиной в театре при жизни Табакова

https://static.news.ru/photo/1d33375e-352f-11eb-b37e-fa163e074e61_660.jpg Марина Зудина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вдова Олега Табакова Марина Зудина получала при жизни мужа баснословные деньги в его театре. Актрисе за выход на сцену в МХТ имени Чехова платили так, как никому из её коллег.

За спектакли «Трамвай „Желание“», «Идеальный муж», «Последняя жертва», «Событие», «Карамазовы» актриса получала 6,117 млн руб. Идущий за ней следом Сергей Чонишвили получал только 2,14 млн руб. Остальным начислялось ещё меньше, сообщает KP.RU со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания ведомость.

Евгений Миронов, уже в те годы считавшийся звездой российского масштаба, получал 1,67 млн руб. Константин Богомолов — 1,050 млн руб.

После смерти Олега Табакова некоторые постановки с участием Зудиной были убраны из репертуара театра. После этого актриса стала возмущаться редкими выходами на сцену, намекнув, что муж бы «этому не обрадовался».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский высказался после слов вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, что в последнее время у неё мало ролей в театре. Зудина сказала, что её муж не обрадовался бы такому положению дел.