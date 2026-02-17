Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 16:20

Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ

Сестра Ефремова: Михаил очень нервничает перед премьерой «Без свидетелей»

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Новосильцев Артур Кредит /Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Михаил Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля «Без свидетелей» и пока не готов к профессиональным замечаниям со стороны, сказала NEWS.ru его сестра, театральный критик Анастасия Ефремова. Она добавила, что до премьеры еще больше месяца и спектакль еще дорабатывается.

Михаил очень переживает, очень нервничает. Пока они будут весь месяц эту ситуацию разминать. Никто не считает, что все готово. Это собственно был такой предпремьерный показ, пробный шар. У них еще есть целый месяц, будут всяческие доработки, — сказала Анастасия Ефремова.

Критик отметила, что на первый «прогон» брат ее не пригласил, но на премьеру спектакля она обязательно придет и сможет дать профессиональную оценку.

Премьера спектакля «Без свидетелей» пройдет 25 и 26 марта в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Ефремов выйдет на сцену после длительного перерыва. Сценарий постановки написали Никита Михалков и Александр Адабашьян, режиссура — Никиты Михалкова. Спектакль не является ремейком старого фильма «Без свидетелей» с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием. Зрители встретили артиста с восторгом.

Михаил Ефремов
спектакли
премьеры
показы
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банкир объяснил, почему не стоит дарить женщинам слитки вместо украшений
СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти
Пятеро человек пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Опубликованы кадры с места переговоров России, США и Украины в Женеве
«Ядерный нюхач» ВВС США подал сигнал бедствия
Франция отпустила задержанный танкер из Мурманска
В Госдуме предложили продлить период выплат по уходу за ребенком
Тренер раскрыл, где выступят Коростелев и Непряева после Олимпиады
Хоккеисты Германии победили Францию на Олимпиаде со счетом 5:1
В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США
Средний возраст жителей ЕС превысил 44 года
Фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ног
Стало известно о прогрессе в переговорах Ирана и США
На Западе заявили, что среди членов украинской делегации началась грызня
Дело звезды «Девятой роты» о фейках про ВС России направили в Басманный суд
Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье
Майкла Джордана решили «отменить» из-за прикосновений к ребенку
Москвичей предупредили о еще одном испытании снегом
В Госдуме предложили способ борьбы с буллингом
Названа причина отсутствия Регины Тодоренко на съемках шоу «Маска»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.