Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ

Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ Сестра Ефремова: Михаил очень нервничает перед премьерой «Без свидетелей»

Актер Михаил Ефремов очень нервничает перед премьерой спектакля «Без свидетелей» и пока не готов к профессиональным замечаниям со стороны, сказала NEWS.ru его сестра, театральный критик Анастасия Ефремова. Она добавила, что до премьеры еще больше месяца и спектакль еще дорабатывается.

Михаил очень переживает, очень нервничает. Пока они будут весь месяц эту ситуацию разминать. Никто не считает, что все готово. Это собственно был такой предпремьерный показ, пробный шар. У них еще есть целый месяц, будут всяческие доработки, — сказала Анастасия Ефремова.

Критик отметила, что на первый «прогон» брат ее не пригласил, но на премьеру спектакля она обязательно придет и сможет дать профессиональную оценку.

Премьера спектакля «Без свидетелей» пройдет 25 и 26 марта в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Ефремов выйдет на сцену после длительного перерыва. Сценарий постановки написали Никита Михалков и Александр Адабашьян, режиссура — Никиты Михалкова. Спектакль не является ремейком старого фильма «Без свидетелей» с Ириной Купченко и Михаилом Ульяновым в главных ролях.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». В Москве состоялся предпремьерный показ спектакля «Без свидетелей» с его участием. Зрители встретили артиста с восторгом.