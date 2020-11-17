Рутберг призвала установить памятник Виктюку у его театра

https://static.news.ru/photo/061168a0-28e8-11eb-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Роману Виктюку нужно установить памятник, лучшее место для этого — его театр, сказала в интервью NEWS.ru актриса, ученица мастера Юлия Рутберг.

Если ставить памятник, то у его театра, это безусловно. Такой театр был один, такой человек был один. XX век — это мощнейшая режиссура, и в этой палитре, радуге, которая дана была человечеству и театральному искусству, существует имя Романа Григорьевича Виктюка, — сказала Рутберг.

Кроме того, актриса отметила, что уход Виктюка стал её личной потерей.

Дорогой Роман Григорьевич, до свидания. До свидания, потому что я вас никогда не отпущу из своих сердца, души. Я всегда буду помнить наши спектакли. Я никогда не забуду, как вы меня научили, что театр — это фантазия, когда совмещаются несовместимые вещи. Я думаю, что все люди, с которыми вы работали, стали вашими атомами, той бомбы, которую вы из себя представляли. Вы были мирным атомом. Вы несли много радости людям. Собственные почерк, стиль. Изысканность. Никакой пошлости и быта. Он был соткан из искусства, — отметила Рутберг.

Ранее NEWS.ru писал, что Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Несколько дней назад его госпитализировали с коронавирусом.