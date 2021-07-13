Рождественская описала свой ужас от «Анны Карениной» в Большом театре

Известный фотограф Екатерина Рождественская, дочь поэта Роберта Рождественского, пришла в ужас от балета «Анна Каренина» в Большом театре. Своими впечатлениями от постановки в главном театре России она поделилась в Instagram.

Балет «Анна Каренина» по роману Льва Толстого поставил американский режиссёр, хореограф Джон Ноймайер. Рождественская призналась, что ей было интересно, «как нашу Анну видят сегодня не совсем русские творцы».

Видят, блин, необычненько... Разомкнулись красные занавесищи — и там у нас предвыборный митинг: фотографии Каренина, мегафоны, лозунги, охранники в очках. Каренин — политик, тут же вьётся его жена в красном расхлябанном костюме и половозрелый сынок в коротких штанишках с плюшевым мишкой в руках (странно, почему это не дали станцевать ребёнку, а стать Сережей Карениным заставили взрослого дядю), — описала происходящее на сцене Рождественская.

Екатерина добавила, что не поверила своим глазам и поначалу подумала, не перепутала ли она что-то, точно ли сегодня в Большом дают «Анну Каренину». Сверилась с программкой: точно, она, «Анна Каренина». Однако дальнейшее развитие сюжета повергло её в ещё больший ступор. Она никак не ожидала, что в романе Толстого можно увидеть баллотирующегося в президенты Каренина, работающего фитнес-тренером Вронского, колесящего на тракторе Левина.

В перерывах между адюльтерами, изменами, совокуплениями и прочими половыми играми балетные подавали голос, видимо, от переизбытка чувств. Очень необычен и достаточно долог был танец мужчины в одной штанине, застигнутого врасплох на чужой жене, просто находка хореографа, — раскритиковала балет Рождественская.

Екатерина покинула Большой театр после первого отделения «Анны Карениной». Она допустила, что подобная постановка вполне может найти своего зрителя, но считает: справедливее было бы назвать этот балет «Софья Цукерман» или «Зинаида Мокрогубова».

Но при чём тут наша Анна, извините, Каренина? Зачем лезть в классику и так безобразно её переиначивать? <...> Может, пусть классика классикой и остаётся? А то выглядят эти попытки очень уж смешно и беспомощно, — заключила Рождественская.

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