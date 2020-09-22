Роль Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота» отдали звезде сериала о ментах

https://static.news.ru/photo/82647ba0-fce1-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Устюгов/vk.com

Роль именитого военачальника в спектакле «Чапаев и Пустота» в новом театральном сезоне сыграет актёр Александр Устюгов, знакомый по сериалу «Ментовские войны». Он заменит на сцене Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

Постановка по культовой книге Виктора Пелевина стала одной из знаковых в карьере Ефремова, который вживался в образ Василия Чапаева не один год. Однако в связи с известными событиями режиссёру Павлу Урсулу пришлось в срочном порядке искать звезде замену. В Интернете уже появилась афиша, на которой в легендарной папахе позирует Устюгов.

Впервые роль военачальника на сцене воплотил Сергей Никоненко. Однако некоторое время спустя он отказался от проекта из-за злоупотребления со стороны коллег алкоголем.

Для меня совершенно неприемлемо выступать с пьяными партнерами. Тогда я сказал: «Ребята, еще раз такое увижу — уйду!». В итоге так и сделал. Моему примеру последовали Евгений Сидихин и Гоша Куценко. Когда покинул спектакль, на мою роль как раз пришёл «самый большой трезвенник» Михаил Ефремов, — рассказывал в своё время Никоненко, слова которого приводит StarHit.

Издание уточняет, что обновлённую постановку 22 октября покажут в московском «Меридиане», затем труппа отправится в Екатеринбург. Этот тур приурочен к 20-летию спектакля и станет прощальным.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее, как писал NEWS.ru, новый адвокат актёра рассчитывает, что тот в ходе апелляции получит условный срок в связи с признанием вины.