https://static.news.ru/photo/9c8f91ac-36dc-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Спектакль «Война близко» Фото: teatrdoc.ru

Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки московского Театра.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании в нескольких постановках. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Ревизии подверглись спектакли «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228».

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данный материал направлен в прокуратуру Замоскворечья, — приводит слова адвоката ТАСС.

Как следует из афиши театра, «Война близко» — это история о людях, «живущих рядом с современными конфликтами». Документальная постановка «Выйти из шкафа» повествует «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев» и имеет возрастное ограничение 18+. «Рейв 228» — это «спектакль-променад на тему наркопотребления».

Как писал NEWS.ru, об интересе к театру со стороны правоохранительных органов стало известно в ноябре 2019 года. Администрация труппы в свою очередь заявляла, что происходящее на сцене — не пропаганда, а повествование о социальных проблемах общества.