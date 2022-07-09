Первый после Марка Захарова: даст ли Франдетти «Ленкому» новую жизнь Впервые после смерти Марка Захарова в «Ленкоме» назначен главный режиссёр. Кто такой Алексей Франдетти и что нового он может привнести в жизнь театра

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На днях один из главных театров Москвы, «Ленком» получил нового главного режиссёра в лице 38-летнего Алексея Франдетти. Спустя почти три года после смерти Марка Захарова, имя которого теперь носит театр, директор «Ленкома» Марк Варшавер принял решение заключить с Франдетти контракт сроком на один год. Кто такой Алексей Франдетти и сможет ли он вдохнуть в легендарный коллектив новую жизнь — в материале NEWS.ru.

6 июля стало известно, что после долгого перерыва в знаменитом «Ленкоме» появится новый главный режиссёр. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Договор с Франдетти заключается на год, а затем решение о его продлении будет принимать департамент культуры Москвы.

Варшавер пояснил, что должность художественного руководителя театра упразднена, вместо неё ввели должность главного режиссёра.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Алексей Франдетти

Главный режиссёр подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссёром, — сказал Марк Борисович.

Директор выразил надежду на появление нового музыкального спектакля, а также сообщил, что в ближайшие дни планирует встретиться с главным режиссёром, чтобы обсудить дальнейшие планы.

Кто такой Алексей Франдетти, чем он известен?

К 38 годам Алексей Франдетти давно зарекомендовал себя в театральном мире. Он поставил более 40 спектаклей в разных театрах России, включая Большой, Театр им. А. С. Пушкина, МХТ им. А. П. Чехова, Театр на Таганке. И стал обладателем премии «Золотая маска» за лучшую работу режиссёра в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», «Стиляги» и «Рождество О. Генри».

Франдетти известен любовью к жанру оперетты-мюзикла и умением реализовывать грандиозные шоу. В театральных кругах он известен как «локомотив российского музыкального театра», во многом его стараниями слово «мюзикл» в России перестало быть уничижительным.

Первым спектаклем в карьере стало «Пробуждение весны». Его Франдетти срежиссировал в 2013 году вместе с Кириллом Серебренниковым, а права на постановку купил на Бродвее за свой счёт. После этого его заметили руководители крупнейших театров страны.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Франдетти

Я работаю на работе, на отдыхе, ночью — просто потому, что это доставляет невероятное удовольствие. К тому же я не лукавлю, говоря, что нахожусь в самом начале пути: многого не умею, многого не знаю. И хочу всему этому научиться. Так что, если и есть тут момент везения, стараюсь оправдывать его пахотой и самообразованием. Как говорит моя бабушка, знания, которые не пополняются, убывают, — признавался Алексей Франдетти.

Режиссёр отмечает, что ставит спектакли по бродвейской системе, за шесть недель.

Я заточен на результат: муки творчества — на кухне; на площадке нет времени на ошибки. Так что артист для меня — исполнитель, а не сотворец. У каждого своя зона ответственности. Рассчитывать, что ты выедешь на фантазии другого человека, — непрофессионально. К тому же жанр, которым я занимаюсь, не из дешёвых. Позволить себе сделать спектакль из ничего я не могу: самое дорогое, что у меня есть на сегодняшний день, — это моя репутация, — объяснял режиссёр.

«Последние два года в „Ленкоме“ стали временем чудовищного разнобоя»

По словам театроведа и ректора ГИТИСа Григория Заславского, творческая манера Франдетти может быть гораздо ближе «Ленкому», чем другому театру.

Алексей Франдетти — это режиссёр, с именем которого связано много успешных спектаклей. В первую очередь, его работы в Театре на Таганке. Они показывают умение Алексея ставить любимые публикой зрелища. Это очень важно. Такого никогда много не бывает, — объяснил Заславский в беседе с NEWS.ru.

Актриса Нонна Гришаева призналась NEWS.ru в смешанных чувствах от назначения Франдетти на пост главного режиссёра «Ленкома». Она работала с Франдетти как в возглавляемом ею Московском областном театре юного зрителя, так и на сторонних проектах.

Я узнала эту новость лично от Алексея и испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я очень рада за Лёшу. Мне кажется, он очень давно готов возглавить театр. С другой стороны, мне очень страшно за него. Я сама была в ситуации, когда ты приходишь в сформированный коллектив со своей историей и устоями и когда тебе нужно завоевать труппу, — призналась актриса.

Один из главных вопросов сейчас — как звёздный коллектив «Ленкома» воспримет нового режиссёра. В связи с этим Гришаева вспомнила пример из собственной биографии ещё во времена работы в театре им. Вахтангова.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сбор труппы театра «Ленком Марка Захарова»

Когда Римаса Туминаса только назначили худруком, мне дали подписать письмо труппы против его назначения. Я его, конечно же, не подписала, потому что до этого уже успела поработать с ним в спектакле «Ревизор» и понимала, насколько он грандиозный режиссёр. А сейчас все сами видят, к каким в итоге вершинам Туминас привёл театр им. Вахтангова. И как труппа тогда оказалась неправа, — сказала Гришаева.

Однако Григорий Заславский не видит повода для волнения за реакцию труппы. По его словам, «Ленком» ещё при жизни Марка Захарова «не раз демонстрировал свою способность собираться и работать с самыми разными режиссёрами».

Будучи театром Захарова, труппа замечательно показывала склонность к художественным компромиссам. Например, когда там ставил Морфов или Богомолов. И это очень хорошо. Потому что последние два года в театре стали временем чудовищного разнобоя. Там ставили все кому не лень. Франдетти может внести единую художественную линию, — заключил ректор.

Надежду на поддержку Франдетти со стороны артистов «Ленкома» выразила и Нонна Гришаева. Она надеется, что труппа воспримет приход Алексея как новую ступень творчества и поддержит его в начинаниях. По словам актрисы, сам Франдетти не менее встревожен серьёзными изменениями в карьере. Гришаева говорит, что «режиссёр прекрасно понимает, в какой непростой коллектив приходит».

Сами же артисты театра стараются сохранять нейтралитет. Ведущие актёры «Ленкома» Александр Збруев и Александр Лазарев — младший в беседе с NEWS.ru выразили надежду на «интересное сотрудничество, которое покажет этот год».

Ещё один повод для волнения поклонников театра — новый руководящий тандем режиссёра Франдетти и директора Варшавера, с критикой деятельности которого не раз выступали вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и дочь Марка Захарова Александра Захарова. По мнению Заславского, переживать за это не стоит, так как «Марк Борисович, как человек опытный и мудрый, понимает, что его место в истории уже давно им же застолблено. Сейчас важно подарить „Ленкому“ новую жизнь».