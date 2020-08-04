Перенёсшая инсульт актриса Елена Кондулайнен сломала руку в больнице

https://static.news.ru/photo/b8d51d56-d64f-11ea-a53f-fa163e074e61_660.jpg Елена Кондулайнен Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

62-летняя актриса «Театра Луны» Елена Кондулайнен после перенесённого инсульта получила перелом. Женщина неудачно оступилась в Боткинской больнице.

Процесс выздоровления идёт, но случилась ещё одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку, — рассказал представитель театра журналистам KP.RU.

По его словам, актриса длительное время будет находиться на лечении. Медики оценивают её состояние как стабильное. После инсульта у нее полностью восстановилась речь.

Заслуженной артистке РФ стало плохо 25 июля в ресторане «Времена года» в парке Горького в Москве во время проведения выпускного вечера для школьников. У женщины появились нарушения речи, она не смогла поднять правую руку. Один из официантов вызвал скорую и женщину госпитализировали.

NEWS.ru писал, что 66-летний актёр Валерий Гаркалин опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист неудачно упал и был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица.