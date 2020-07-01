Они хотели крови: Серебренников прокомментировал свой приговор

https://static.news.ru/photo/0775e212-bbe6-11ea-833a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссёр Кирилл Серебренников, которого осудили на три года условно, рассказал, что был готов к любому исходу дела о хищениях.

Конечно, тюрьма — это был не лучший вариант, но я был готов ко всему, потому что мне казалось очевидным, что они хотят крови. Они хотели сделать меня виновным во всём, — заявил Серебренников в интервью Hollywood Reporter.

Он отметил, что не согласен с тем, что говорилось о нём в зале суда, и выразил надежду, что однажды его оправдают по этому делу. Пока же, с сожалением добавил Серебренников, он не может выехать из России, поскольку прежде надо выплатить крупный долг Министерству культуры. Таких денег у него нет, уточнил режиссёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что согласно решению Мещанского суда города Москвы Серебренников признан виновным в хищении 129 млн рублей из средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа». Ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей и трёх лет лишения свободы условно. Экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, продюсер Алексей Малобродский — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей.