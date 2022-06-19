Назван скромный гонорар Хаматовой за спектакль в Риге

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова играет в Новом Рижском театре за более чем скромный гонорар по сравнению с заработками в России. По сообщению латвийских СМИ, он составляет всего €800 за спектакль «Post Scriptum», который актриса представила накануне на сцене, пишет KP.RU.

В Москве артистка получала порядка 200 тыс. рублей за спектакль в Театре Наций, что составляет около €3,5 тыс. по нынешнему курсу. Несмотря на то, что поднятый в прессе ажиотаж по поводу бегства Хаматовой из России стал прекрасной рекламой к её спектаклю, цена билетов на него более чем лояльная. Она составляет от €15 до €30, в сентябре её обещают поднять на €5.

Это в десять раз дешевле, чем стоили билеты на спектакли актрисы в российской столице. Например, на постановку «Горбачёв», которая после отъезда актрисы снята с репертуара, билеты стоили по 10–15 тыс. рублей, что по нынешнему курсу составляет €170–250.

В Риге актриса произвела настоящий фурор. Спектакль Хаматовой стал настоящим потрясением для оторванных от русской культуры латвийцев. «Чулпан Хаматова одна на сцене в течение 1,5 часов. Связав воедино „Бесов“ Достоевского, расследование Анны Политковской о трагедии Норд-Оста и сегодняшнюю Бучу с Мариуполем... Получилось мощно и страшно», — так отреагировала на постановку рижская журналистка Татьяна Фаст. Все билеты на «Post Scriptum» проданы до сентября.

Ранее Сергей Никоненко предрёк актрисе забвение в дальнейшей карьере в Латвии. Он считает, что Хаматова оказалась сейчас на «модной волне», а после станет никому не нужна. Актёр допускает, что артистка может вернуться в Россию и ей простят все её громкие заявления. Но если окажется, что ей за это заплатили, ситуация обернётся по-другому.