«Странная история»: Кехман высказался о горящих лампадах и мощах во МХАТе

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман удивился, когда увидел в кабинете у экс-худрука театра Эдуарда Боякова горящие лампады. В беседе с «Москвой 24» он назвал «странной историей» наличие в театре молельной комнаты, в которой «хранятся мощи».

Когда я вошёл в театр и увидел у персонажа Эдуарда в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молельная комната... Где раньше сидели водители, теперь там молельная комната. <...> Странная история, поэтому никому об этом не говорил, — признался Кехман.

У некоторых людей там хранились личные иконы. Позже они приходили, чтобы забрать свою собственность. Кехман уточнил: все вещи будут возвращены после того, как руководство театра разберётся в ситуации.

Кехман назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.

Ранее попечители МХАТа отказались сотрудничать с театром после отставки Эдуарда Боякова. Всё дело в том, что работа с театром строилась «на творческой политике, которую формулировал и проводил» Бояков.