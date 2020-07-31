Хаматова высказалась после ухода Гармаша из «Современника»

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Народный артист РФ Сергей Гармаш принял внезапное решение, согласившись уйти из труппы «Современника». Коллеги актёра не понимают его замысел, поскольку в начале осени Гармаш должен был сыграть главную роль в спектакле «Папа».

Свой уход артист обосновал «чудовищной ситуацией» в театре, перемены в нём он назвал неприемлемыми для себя, сообщают «Невские новости». Коллега Гармаша по спектаклю «Папа» Мария Аниканова в шоке от решения...