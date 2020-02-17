https://static.news.ru/photo/fda6cda6-519f-11ea-890d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Квятковский Фото: Mos.ru/wikimedia.org

Театральный постановщик и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский займёт должность главного режиссёра Росгосцирка.

Как сообщает ТАСС, заместителем генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству назначена продюсер Елизавета Гамбург. Руководителем художественно-производственного департаментам стал артист и режиссёр Тимур Кайбжанов.

Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально, — приводит пресс-служба Квятковского его слова.

Режиссёр окончил школу-студию МХАТ, работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Он основал театральную «Школу комьюнити» при Мастерской Брусникина. Сейчас занимается уличными театральными постановками и преподаёт во МХАТе.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Витор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.