Театральный постановщик и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский займёт должность главного режиссёра Росгосцирка.
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Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально, — приводит пресс-служба Квятковского его слова.
Режиссёр окончил школу-студию МХАТ, работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Он основал театральную «Школу комьюнити» при Мастерской Брусникина. Сейчас занимается уличными театральными постановками и преподаёт во МХАТе.
Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Витор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.
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