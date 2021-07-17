Драматург назвал театр Богомолова «кружком при психбольнице»

Драматург Юрий Поляков оценил творчество режиссёра Константина Богомолова. В частности, писатель высказался о приглашении режиссёром на роль Раневской в «Вишнёвом саде» трансгендера, пишет «АиФ».

По словам Полякова, Богомолов не сам сделал карьеру худрука театра на Малой Бронной — его назначила туда власть, поэтому с власти и надо спрашиваться, что сейчас происходит на легендарной сцене.

Что же до «талантов» режиссёра, то их нет, считает драматург.

Богомолов делает то, что он делал всегда: возмещает дефицит таланта обилием эпатажа. Когда-то это был Гамлет в кроссовках. Теперь трансгендер в роли чеховской Раневской, — высказался писатель.

Эти опусы к классическим пьесам никакого отношения не имеют, резюмирует Поляков. А агрессивный непрофессионализм стал «фирменным стилем» таких представителей новых путей в искусстве. Для них пьеса в классическом понимании жанра — всего лишь повод для выдумывания сценического эксцесса.

Порой сидишь на спектакле и не можешь отделаться от чувства, что попал в драмкружок при психбольнице. А режиссёру-дилетанту и не нужен хороший актёр — он смущает, сковывает «торителя» своим профессионализмом, — уверен драматург.

Оценил писатель и другой театральный скандал — Бузову на сцене МХАТа. Билет на спектакль с её участием достигал 50-75 тысяч рублей. По мнению писателя, это ход всё той же бездарности заполнить зал, который опустел после ухода Дорониной. И то, что цена билета на сексапильную блогершу выросла до запредельных размеров объясняется очень просто.

Билет в балаган, где показывали бородатую русалку, стоил много дороже, чем в шекспировский театр «Глобус». И что? — аргументировал писатель, тесно сотрудничавший с МХАТом на протяжении 20 лет.

Режиссёр должен обладать талантом и профессионализмом для того, чтобы заниматься сценическим воплощением. Сейчас талант заменяется хайпом.

Без голоса и слуха можно спеть блатную песенку, а Лоэнгрина — хрен споёшь... Нынешнее театральное сообщество в значительной мере поражено двумя вирусами: нравственного дефицита и «отчизнофобии». Искренний «болевой» материал вызывает у них брезгливое отторжение, если, конечно, «боль» не касается фаллоса, плохо пришитого во время операции по смене пола, - сетует драматург.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о планах на новый сезон. Он признался, что пригласил на роль Любови Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» трансгендера Наталью Максимову, близкую подругу Ренаты Литвиновой.