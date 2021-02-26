Директор «Ленкома» раскрыл зарплату вдовы Караченцова

https://static.news.ru/photo/fe1d1a3e-78b7-11eb-9545-96000091f725_660.jpg Николай Караченцов и Людмила Поргина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, сколько получает вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. И это при том, что актриса давно не выходит на сцену.

Решение продолжать платить зарплату самому Караченцову и его жене театр принял после того, как актёр в 2005 году попал в ДТП, оборвавшее его карьеру.

Караченцов много лет болел. Он получал 200 тысяч рублей в месяц вместе с Поргиной до последнего дня. Пока не ушёл из жизни. И сегодня Поргина нигде не играет, редко заходит в театр, но она получает зарплату. Поргина не сказала спасибо. Но мне и неважно. Такому великому артисту можно платить и помогать, — пояснил Варшавер в интервью Teleprogramma.pro.

Сама Людмила Поргина никогда не упоминала, что ей до сих пор сохранили в театре оклад. Актриса называла только повышенную пенсию в сумме 53 тысячи рублей.

«Ленком» между тем платит денежное содержание не только Поргиной, но и вдове Олега Янковского Людмиле Зориной, вдове Евгения Леонова Ванде. Получал зарплату и Всеволод Ларионов, который не работал в театре несколько лет.

Это святое, благо, это надо делать. И я хочу, чтобы другие театры брали пример с нас, — заключил Варшавер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась, что уже месяц не видела родного внука из-за коронавируса. Невестка запретила ей свидания с отпрыском после того, как юноша заразился коронавирусом.