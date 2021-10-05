Директор «Ленкома» ответил на слухи о лоббировании Мироновым своего худрука

Директор театра «Ленком» с расширенными полномочиями Марк Варшавер опроверг слухи о лоббировании актёром Евгением Мироновым «своего» режиссёра. По словам руководителя, актёр не может назначать худрука, сообщает Teleprogramma.pro.
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Я совершенно не в курсе. Ничего не знаю и от вас слышу впервые. Разве Миронов в департаменте культуры или в правительстве работает? Назначать худрука он не может, — ответил на это Варшавер.
Директор «Ленкома» отметил, что считает Миронова прекрасным актёром. Для него он — «гордость российских актёров».
Он блестящий актёр. Не может такого уровня артист заниматься каким-то лоббированием. Зачем ему это надо? — уверен Варшавер.
Ранее Марк Варшавер рассказал о конфликте с актрисой Людмилой Поргиной, обвинявшей его в подготовке покушения на её жизнь.