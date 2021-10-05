Директор «Ленкома» ответил на слухи о лоббировании Мироновым своего худрука

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Александр Ширвиндт прокомментировал информацию о своём уходе с поста худрука Театра Сатиры. По его словам, он действительно подал заявление об увольнении в департамент культуры столицы, пишет KP.RU.

Но пока прекрасный актёр и сам не понимает сложившуюся ситуацию. По словам Ширвиндта, он до сих пор официально числится худруком театра. Ищут преемника. Когда советуются со мной, я говорю, что...