Артисты Мариинки заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ee03b4d6-dc19-11ea-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Артисты балетной труппы Мариинского театра заболели коронавирусом. Инфекция подтвердилась у нескольких человек.

До этого сообщалось, что несколько человек из театра жаловались на плохое самочувствие, в связи с чем были отстранены от работы. Их внепланово проверили на коронавирус, тесты дали положительные результаты, сообщает РИА Новости.

Всё происходящее подтвердил худрук Мариинки Валерий Гергиев. Сейчас артисты находятся на домашнем лечении, за ними наблюдают врачи. Другие артисты театра регулярно проходят тестирование и только по его результатам допускаются к работе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что труппа Государственного академического Мариинского театра собиралась отправиться на гастроли в Италию 27 июля. Это первый за пять месяцев тур коллектива.