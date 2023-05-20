Режиссер Панфилов идет на поправку после инсульта Варшавер: состояние госпитализированного с инсультом Панфилова улучшилось

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Глеб Панфилов

Медики наблюдают улучшения в состоянии народного артиста РСФСР Глеба Панфилова, который 10 мая был госпитализирован с пневмонией и инсультом, передает ТАСС. Эту информацию подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Он отметил, что 21 мая Панфилову исполнится 89 лет.

Завтра ему исполняется 89 лет. Мы очень надеемся, что Глеб Анатольевич порадует нас в день своего рождения тем, что ему станет еще лучше. Хотя доктора говорят, что ему уже стало немножко легче, — заявил Варшавер.

О госпитализации режиссера стало известно 11 мая. Панфилова доставили в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом, а позже перевели в медучреждение в Москве. Состояние режиссера оценивалось как тяжелое, поскольку инсульт произошел на фоне тяжелой пневмонии. При этом Панфилов все время оставался в сознании. Сообщалось, что режиссер чувствует себя нормально, понимает и отвечает на вопросы, инсульт у него был не очень сильный.

Супруга режиссера Инна Чурикова умерла в январе 2023 года. Причиной смерти актрисы советского кино стала остановка сердца. Народной артистке было 79 лет.