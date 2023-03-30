Ахеджакова уволилась из театра «Современник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова объявила об уходе из театра «Современник» по собственному желанию, об этом она сообщила «Новой газете». Актриса уточнила, что написала заявление еще 10 марта.

У актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Покидать Россию Ахеджакова пока не планирует, — сообщило издание.

Отмечается, что недавно Ахеджакова сыграла на Кипре в спектакле по пьесе «Мой внук Вениамин», показ которого был запрещен в России несколько месяцев назад.

Слухи об увольнении Ахеджаковой из театра появились ранее в марте, тогда в «Современнике» опровергали эту информацию. В феврале актриса сообщала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Народная артистка рассказала, что директор «Современника» предупредил ее, что ее больше не будет в репертуаре по требованию «каких-то разгневанных людей, которые пишут письма».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил Ахеджаковой заняться общественной деятельностью в Донбассе. По словам парламентария, актриса могла бы помогать людям в ЛДНР, которые нуждаются в помощи, или животным. Кузнецов заявил, что лично приглашает Ахеджакову поехать в Донбасс и готов все организовать.