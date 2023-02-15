«Увидит правду»: безработную Ахеджакову пригласили в Донбасс Депутат Госдумы Кузнецов пригласил Лию Ахеджакову посетить Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Оставшаяся без ролей в театре «Современник» актриса Лия Ахеджакова «могла бы заняться общественной деятельностью и помогать людям в Донбассе». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Парламентарий заявил, что лично приглашает артистку посетить Донбасс и «увидеть правду».

С ее энергией Лия Меджидовна могла бы заняться полезной общественной деятельностью. Например, помогать животным. Или помогать людям в Донбассе, очень много есть нужд у людей, где Ахеджакова может себя проявить, заодно она увидит, что мир не такой, как ей кажется из московских салонов и театральных либеральных студий, — заявил Дмитрий Кузнецов.

По мнению депутата, визит в ДНР «поможет Ахеджаковой измениться и приносить людям пользу». Депутат вызвался лично организовать для актрису соответствующую поездку.

Я верю, что люди могут меняться, и если Лия съездит с нами в Донбасс — а я лично ее приглашаю — она увидит правду, и вы завтра ее не узнаете. Просто ей надо сделать этот шаг. Пусть она позвонит мне, и я всё организую, — пообещал Кузнецов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что снятие актрисы Лии Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике» (подробно об этом рассказывал в отдельном материале NEWS.ru) связано с тем, что она не захотела менять свою политическую позицию. По его мнению, высказанному NEWS.ru, если человек не хочет соответствовать изменившимся обстоятельствам, «жизнь его отторгает». Он также привел в подтверждение своих слов начало эпиграммы актера Валентина Гафта «Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова...».

Несколько дней назад стало известно о том, что Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник». О данном решении 84-летней артистке сообщил директор учреждения. Ахеджакова обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы узнать, кто стоит за ее увольнением. Отвечая на аналогичный вопрос NEWS.ru, Меркачева заявила, что у Ахеджаковой есть недруги, которые сформировали о ней представление, как о человеке, который делает безумные высказывания.