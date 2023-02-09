«За всё надо платить»: как Ахеджакову лишили последней работы в России Кто и почему снял Лию Ахеджакову с репертуара «Современника» и сможет ли актриса прожить без профессии

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник». Спектакль «Игра в джин» с участием актрисы, критиковавшей проведение специальной военной операции РФ на Украине, сняли с репертуара. Почему Ахеджакова потеряла работу на самом деле, может ли она оспорить решение руководства театра, как отреагировали на случившееся ее остающиеся в России и уехавшие из страны коллеги и что ждет 84-летнюю артистку — в материале NEWS.ru.

Как рассказала сама Ахеджакова, о снятии с репертуара она узнала от директора театра.

Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры [Москвы] подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя, — призналась Лия Ахеджакова.

Чтобы узнать точные причины отстранения от службы в театре, актриса попросила о помощи члена совета по правам человека при президенте РФ Еву Меркачеву. С тем же вопросом к правозащитнице обратился NEWS.ru.

У актрисы Лии Ахеджаковой есть недруги, сформировавшие представление о ней как о человеке, который делает безумные высказывания. Писали и говорили в том числе известные люди, что она якобы пересылает деньги ВСУ. Это все бред и обман. Это фейк, который угрожает ее собственной безопасности, так как эта ложная информация может подвести ее под статью. Мы можем только догадываться, кто это делает, но кто-то точно за этим стоит. Она никаких резких высказываний не делала. Она хочет только заниматься любимым делом — играть на сцене, — заявила Меркачева.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Лия Ахеджакова

Шансов оспорить решение руководства театра в суде у Ахеджаковой также нет. По мнению председателя Московской городской организации Российского профсоюза работников культуры Лидии Фоминой, подавать иск против «Современника» бесперспективно.

На сегодняшний день такое законодательство, что мы не можем оспорить это решение (о снятии спектакля с репертуара. — NEWS.ru) художественного руководителя. В свое время мы пытались восстановить в спектакле театра на Таганке актеров, которых назначал на эти роли сам Юрий Любимов, а потом госпожа Ирина Апексимова (директор театра на Таганке. — NEWS.ru) отстранила их от спектаклей. Мы обращались в суд и проиграли. Суд решил, что это прерогатива художественного руководителя: и артистов снимать с ролей, и снимать спектакли. Артисты в этом случае совершенно бесправны. Я считаю такое положение вещей несправедливым. Но пока ситуация такова, — объяснила NEWS.ru Лидия Фомина.

Партнер Лии Ахеджаковой по спектаклю «Игра в джин» Василий Бочкарев подтвердил NEWS.ru, что показ «Игры в джин» приостановлен. О судьбе спектакля руководство театра ему не сообщало.

По мнению артиста, Ахеджакова «была во многом неправа» в том, что касается отношения к проведению специальной военной операции РФ на Украине. Он добавил, что в снятии актрисы с репертуара «Современника» есть доля ее вины.

Я на другой стороне, во многом она, как мне кажется, была неправа. Все-таки она человек взрослый, опытный, она должна понимать, что происходит, какая ситуация. Поэтому доля ее вины есть. И она это знает. Я так думаю, — заявил Бочкарев.

По словам артиста, за все время совместной работы с Ахеджаковой они ни разу не обсуждали вопросы политики.

Сколько мы играли, мы не говорили на эту тему. Она знает мою позицию, а я знаю ее позицию. Поэтому мы играем только локально и получаем удовольствие от актерской профессии, — добавил Бочкарев.

Художник Павел Каплевич, создавший костюмы для актеров спектакля «Игра в джин», в разговоре с NEWS.ru предположил, что постановка не вернется в репертуар «Современника». При этом он пообещал всячески поддерживать оставшуюся без работы Лию Ахеджакову.

Немаловажный момент: решение руководства театра «Современник» о снятии с репертуара спектаклей с участием Лии Ахеджаковой не означает увольнения актрисы, она продолжает получать заработную плату. Об этом NEWS.ru рассказала лидер профсоюза Лидия Фомина.

Снятие с репертуара — это не увольнение. На сегодняшний день благодаря Российскому профсоюзу работников культуры, инициировавшему внесение изменений в Трудовой кодекс, работодатель обязан выплачивать тарифную ставку творческому работнику даже тогда, когда тот не занят в спектаклях. Ахеджакова должна, как и раньше, получать заработную плату, которая не может быть меньше МРОТ, плюс все стимулирующие выплаты за звание, за стаж. Не выплачиваются только спектакльные (выплаты за каждый выход на сцену в спектакле. — NEWS.ru). То есть в истории с Ахеджаковой я криминала не вижу, — рассказала Фомина.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Лия Ахеджакова в спектакле «Первый хлеб»

Руководитель профсоюза предположила, что примерный уровень дохода Лии Ахеджаковой в театре «Современник» может составлять порядка 50 тысяч рублей.

Она у нас народная-пренародная, поэтому у нее наверняка есть приличная пенсия. Плюс оклад, который не меньше МРОТ (в Москве эта сумма сейчас около 22 тысяч рублей), плюс доплаты за стаж и звание. Грубо говоря, примерно 50 тысяч к пенсии она, скорее всего, имеет. А может быть, и больше, — допустила Фомина.

Председатель профсоюза работников культуры отметила, что не поддерживает позицию Ахеджаковой по СВО. Она считает, что «когда твоя страна в такой ситуации, все мы должны защитить Россию и общечеловеческие ценности».

Я очень люблю театр и артистов, приветствую, когда артистов занимают в репертуаре и в таком возрасте. Никогда не забуду свои впечатления, когда ходила на «Вишневый сад» Броневого смотреть. Вот он там стоял на сцене сколько-то минут и молчал — зал сидел и просто балдел! Вот так мы любим советских артистов. Но я понимаю сейчас ситуацию и понимаю руководство «Современника». Но артисты — особенно заслуженные и народные — должны отдавать отчет тому, что они делают. И сейчас нападать на Россию, на армию, на Путина, я считаю, просто нельзя. И если ты позволяешь себе это делать в такой ситуации, то должен понимать, что последует реакция общества, — сказала Лидия Фомина.

Она назвала решение руководства «Современника» справедливым, так как «за всё в жизни надо платить».

Лидер профсоюза также предположила, что проблемы с работой могли возникнуть у Ахеджаковой не из-за высказываний о спецоперации, а по причине низкой посещаемости спектакля.

Насколько мне известно, спектакль «Игра в джин» шел более 10 лет (он был поставлен в 2013 году Галиной Волчек. — NEWS.ru) и на него уже не ходит зритель. Возможно, еще из этих соображений сняли, — допустила Фомина.

Эту версию в разговоре с NEWS.ru поддержал театральный режиссер Андрей Житинкин.

На спектакль стали действительно хуже ходить. Потому что раньше играл Валентин Гафт, и они [с Ахеджаковой] собирали аншлаги, а сейчас, к сожалению, этот спектакль аншлагов не собирает, примерно по ползала. То есть с точки зрения экономики могла быть такая претензия, — рассказал Житинкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лия Ахеджакова

Режиссер предположил, что снятие «Игры в джин» с репертуара театра — часть изменений, которые проводит новый директор «Современника» Юрий Кравец.

Театр меняет свое лицо, появляются новые названия. Это нормально. Я бы на месте дирекции обязательно предложил Лии Меджидовне новую хорошую роль. При ее уникальном даровании она может играть всё что угодно, даже несмотря на возраст, — отметил Андрей Житинкин.

Он затруднился предположить, как дальше сложится жизнь актрисы. Житинкин подчеркнул, что «актерская судьба всегда очень жестока, особенно в таком возрасте». Он призвал Ахеджакову искать новую работу, так как, по его наблюдениям, «актеры без работы сразу теряют смысл жизни».

Уехавшие из России коллеги Ахеджаковой — режиссеры Кирилл Серебренников и Александр Молочников — резко осудили ее снятие с репертуара. Серебренников заявил в своем Telegram-канале, что «обижать стариков — это дно». По мнению Молочникова, у Ахеджаковой «украли последние годы сцены и кино».

Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители) будете гореть в аду, — заявил режиссер на своей странице.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru поддержал исключение актрисы Лии Ахеджаковой из репертуара «Современника». Он напомнил, что ранее их организация уже публично выступала за отстранение артистки от театральной службы.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look Лия Ахеджакова в спектакле Circo Ambulante

Нас возмутило, что Ахеджакова со сцены допустила ряд высказываний, уничижающих память ветеранов ВОВ и Героев Советского Союза. Вследствие чего и было составлено то обращение. И хоть наше заявление не осталось без внимания общественности и Лия Ахеджакова даже пропала с радаров на какое-то время, но, как оказалось, так ничего и не поняла. Ведь после начала проведения СВО она продолжила антироссийскую риторику. И эти выпады не остались без внимания, в том числе и со стороны руководства театра «Современник», — заявил Липовой.

Он отметил, что ранее Ахеджакова была его кумиром, но его расстроила ее политическая позиция. Исключение актрисы из репертуара он считает закономерным и полагает, что это поставит крест на ее карьере.

Однако заместитель руководителя Союза театральных деятелей России, актер Евгений Стеблов призвал не делать скоропалительных выводов. Случившееся с Ахеджаковой он назвал внутренним делом театра, куда СТД как общественная организация не может вмешиваться.