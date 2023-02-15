«Всегда играет одинаково»: в ГД назвали причину отстранения Ахеджаковой Депутат Госдумы Гусев прокомментировал отстранение Ахеджаковой эпиграммой Гафта

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Лия Ахеджакова

Снятие актрисы Лии Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике» связано с тем, что она не захотела менять свою политическую позицию, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его мнению, высказанному NEWS.ru, если человек не хочет соответствовать изменившимся обстоятельствам, «жизнь его отторгает». Он также привел в подтверждение своих слов начало эпиграммы актера Валентина Гафта «Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова...».

Сейчас эта эпиграмма звучит особенно актуально, о чем она? О том, что годы идут, а человек (Лия Ахеджакова. — NEWS.ru) не меняется. Ситуация изменилась, мир поменялся — а человек говорит все одно и то же. Надо же как-то соответствовать изменившимся обстоятельствам. Если человек не хочет этого делать, то соответственно, его жизнь вот так вот отторгает, — заявил Гусев.

Парламентарий также пожелал Ахеджаковой изменить свои взгляды и свою позицию, понять, что меняется ситуация в мире.

Ранее Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. О данном решении 84-летней артистке сообщил директор учреждения. Ахеджакова обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы узнать, кто стоит за ее увольнением.

Меркачева заявила, что у Ахеджаковой есть недруги, которые сформировали о ней представление, как о человеке, который делает безумные высказывания. Правозащитница уточнила, что в отношении актрисы заведено уголовное дело.