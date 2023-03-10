В «Современнике» опровергли информацию об увольнении Ахеджаковой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актриса Лия Ахеджакова

Сообщения об увольнении народной артистки России Лии Ахеджаковой из театра «Современник» не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости представители культурного заведения. Они подчеркнули, что актриса по-прежнему состоит в труппе театра.

Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник». О решении снять с репертуара спектакль «Игра в джин» 84-летней артистке сообщил директор учреждения. Она обратилась к члену СПЧ Еве Меркачевой, чтобы узнать, кто стоит за ее увольнением. Отвечая на аналогичный вопрос NEWS.ru, Меркачева заявила, что у Ахеджаковой есть недруги, которые сформировали о ней представление как о человеке, который «делает безумные высказывания».

По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, Ахеджакову убрали со всех ролей из-за того, что она не захотела менять свою политическую позицию. По его мнению, если человек не хочет соответствовать изменившимся обстоятельствам, «жизнь его отторгает».