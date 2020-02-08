https://static.news.ru/photo/92143e12-4b22-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Анна Блинкова Фото: Lu Hanxin/Xinhua/Global Look Press

Женская сборная России по теннису обыграла румынок со счётом 3-2 и вышла в финальную часть Кубка Федерации.

Сначала россиянка Екатерина Александрова обыграла Рузе — 6:4, 6:1, затем Ана Богдан выиграла у Вероники Кудерметовой — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. После чего Александрова выиграла у Богдан — 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан — 5:7, 3:6.

В пятой встрече парного разряда российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли румынок Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан со счётом 6:3, 6:2.

Ранее София Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). В финальном матче она обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США, писал NEWS.ru.