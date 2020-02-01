https://static.news.ru/photo/dc38e758-44e3-11ea-b049-fa163e074e61_660.jpg Софья Кенин Фото: Zhu Hongye/XinHua/Global Look Press

Американка Софья Кенин выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open).

Кенин в финальном матче обыграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.

Кенин родилась в Москве, однако спустя несколько месяцев после её рождения семья переехала в США.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оштрафован за нецензурное выражение во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Тенниса Сандгрена, ранее писал NEWS.ru.