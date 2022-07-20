Украинский теннисист обратился к совершившей каминг-аут Касаткиной Украинский теннисист Стаховский восхитился «свободой» Касаткиной

Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Дарья Касаткина

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к 12-ой ракетке мира Дарье Касаткиной после ее признания в нетрадиционной ориентации. Спортсмен восхитился «свободой» российской теннисистки.

На такое требуется мужество. Ничего, кроме восхищения твоей свободой, — написал Стаховский в Twitter.

О нетрадиционной ориентации Дарьи Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина следом назвала ЛГБТ-пропагандой распространение в СМИ сообщений о признании теннисистки в гомосексуальности. Она отметила, что публикации также привлекли внимание Роскомнадзора, который посчитал их проявлением безответственности журналистов.