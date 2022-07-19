В ОП назвали пропагандой ЛГБТ сообщения о каминг-ауте Касаткиной Мизулина назвала сообщения СМИ о каминг-ауте Касаткиной пропагандой ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Касаткина

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина назвала ЛГБТ-пропагандой распространение в СМИ сообщений о признании теннисистки Дарьи Касаткиной в гомосексуальности. В своем Telegram-канале сенатор отметила, что публикации также привлекли внимание Роскомнадзора, который посчитал их проявлением безответственности журналистов.

Российские СМИ подхватили и активно растиражировали тему. Для чего? Выглядит как пропаганда гомосексуализма. Роскомнадзор тоже считает публикации на эту тему безответственными со стороны СМИ, — заявила Мизулина.

Касаткина совершила каминг-аут 18 июля. В интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко спортсменка призналась, что встречается с девушкой.

Ранее один из авторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в интервью NEWS.ru заявила, что публичное признание в гомосексуальности не должно считаться ЛГБТ-пропагандой. Она назвала нетрадиционные сексуальные отношения диагнозом, который вызывает сочувствие, и отметила, что признание своей «аномалии» в публичном поле является личным делом каждого.

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и для всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.