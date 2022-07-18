В Госдуме заявили, что каминг-аут не должен считаться ЛГБТ-пропагандой Депутат Госдумы Останина заявила, что каминг-аут не должен считаться ЛГБТ-пропагандой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публичное признание в гомосексуализме не будет считаться ЛГБТ-пропагандой, заявила в интервью NEWS.ru соавтор законопроекта о запрете «отрицания семейных ценностей», глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Она назвала нетрадиционные сексуальные отношения диагнозом, который вызывает сочувствие, и отметила, что признание своей «аномалии» в публичном поле является личным делом каждого.

Это же не пропаганда. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие, — сказала Останина.

Она напомнила, что 28 июня президент РФ Владимир Путин издал указ об учреждении в стране Дня семьи, любви и верности. По словам Останиной, ради этого указа депутаты ГД решили законодательно закрепить право на пропаганду традиционных семейных ценностей, на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и на запрет отрицания традиционных семейных ценностей.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что России необходимо укреплять институт семьи, окружать близких заботой и вниманием. Он отметил, что с выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в стране однополые браки.