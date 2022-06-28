8 июля официально стал Днем семьи, любви и верности Путин официально назначил 8 июля Днем семьи, любви и верности

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, приуроченный к 8 июля, стал официальным праздником, документ опубликован на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля, — говорится в документе.

Семейный психолог Центра системной семейной терапии Татьяна Потёмкина ранее рассказала, как семья может сформировать пассивную агрессию в детях. По ее словам, к ней способно привести сдерживание негативных реакций.

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