Теннисный турнир US Open пройдёт без зрителей в запланированный срок

Об этом мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в Twitter. Он отметил, что турнир пройдёт без зрителей на кортах в районе Квинс. Любителям тенниса Куомо посоветовал следить за матчами по телевизору.

Мэр также пообещал, что Ассоциация тенниса США (USTA) предпримет все возможные меры для того, чтобы гарантировать безопасность игроков, тренеров, судей и обслуживающего персонала. Эти меры будут включать тестирование участников на коронавирус, дезинфекцию используемых площадок, отдельное жильё и транспорт для всех причастных к проведению турнира.