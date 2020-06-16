Теннисный турнир US Open пройдёт без зрителей в запланированный срок

https://static.news.ru/photo/f75cbb5c-aff2-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из четырёх турниров Большого шлема, Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдёт в Нью-Йорке в запланированный ранее срок — с 31 августа до 13 сентября.

Об этом мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в Twitter. Он отметил, что турнир пройдёт без зрителей на кортах в районе Квинс. Любителям тенниса Куомо посоветовал следить за матчами по телевизору.

Мэр также пообещал, что Ассоциация тенниса США (USTA) предпримет все возможные меры для того, чтобы гарантировать безопасность игроков, тренеров, судей и обслуживающего персонала. Эти меры будут включать тестирование участников на коронавирус, дезинфекцию используемых площадок, отдельное жильё и транспорт для всех причастных к проведению турнира.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Согласно данным мэрии Нью-Йорка, к 16 июня в городе выявлено 207 049 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 17 433 человека.

Исполнительный директор USTA Стэйси Эллэстер ранее заявила, что организаторы US Open по согласованию со спортсменами могут отказаться от матчей из пяти сетов в мужской сетке турнира, передавал NEWS.ru.