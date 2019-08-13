https://static.news.ru/photo/5611f5d8-be5c-11e9-b87d-fa163e074e61_660.jpg Дарья Касаткина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира, который проходит в Цинциннати. Его призовой фонд составляет свыше $2,6 млн.

В ходе стартового матча спортсменке удалось обыграть чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 7:6 (11:9). Игра длилась более двух часов. На данный момент каждая из них одержала по две победы.

Второй раунд состоится 14 августа. Касаткиной предстоит встретиться с теннисисткой из США Мэдисон Киз.

Ранее News.ru писал, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал восьмым, обогнав Карена Хачанова.