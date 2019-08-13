Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира, который проходит в Цинциннати. Его призовой фонд составляет свыше $2,6 млн.
В ходе стартового матча спортсменке удалось обыграть чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 7:6 (11:9). Игра длилась более двух часов. На данный момент каждая из них одержала по две победы.
Второй раунд состоится 14 августа. Касаткиной предстоит встретиться с теннисисткой из США Мэдисон Киз.
Ранее News.ru писал, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и стал восьмым, обогнав Карена Хачанова.