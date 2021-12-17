Теннисист Циципас назвал скучной игру Даниила Медведева

Четвёртая ракетка мира, финалист «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас признался, что считает скучной игру россиянина Даниила Медведева. Как он заявил в интервью греческому порталу Sport24.gr, он сам демонстрирует гораздо более яркие выступления. Слова спортсмена приводит «Чемпионат».

Моя игра творческая, я создаю возможности, подхожу к сетке, использую укороченные, играю на победу, а не действую лишь с целью заставить противника проиграть, — сказал Циципас, отметив, что Медведев играет скучно.

В то же время греческий спортсмен признался, что Медведев заслуживает уважения, отметив его победу в Кубке Дэвиса.

В сезоне-2021 Циципас выиграл два турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в частности «Мастерс» в Монте-Карло. Также он доходил до финала Открытого чемпионата Франции, где уступил лишь первой ракетке мира Новаку Джоковичу, и добирался до полуфинала Australian Open.

Ранее в Сети появилась видеозапись церемонии награждения победителей Кубка Дэвиса по теннису 2021 года. В опубликованном в официальном Twitter-аккаунте турнира ролике видно, как российские спортсмены получают приз.