Ведущие теннисистки мира в преддверии турнира «Большого шлема» — US Open в Нью-Йорке приняли участие в фотосессии.
Фото в своём Instagram опубликовала чешка Петра Квитова, которая снялась вместе с японкой Наоми Осака, американками Сереной Уильямс, Слоан Стивенсон, Мэдисон Киз, россиянкой Марией Шараповой, украинкой Элиной Свитолиной, румынкой Симоной Халеп, француженкой Каролин Гарсией, гречанкой Марией Саккари, белоруской Ариной Соболенко.
Победительницей прошлого года стала Осака. Основная сетка финального мэйджора сезона стартует 26 августа.
Ранее сообщалось, что Мария Шарапова выступит вместо получившей травму американки Серены Уильямс на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который стартует 13 сентября в США, писал News.ru.