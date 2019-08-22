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Теннисиста из Чили Хуана-Карлоса Саеса дисквалифицировали на восемь лет за участие в коррупционной схеме.

Участие теннисиста в незаконных действиях раскрыла организация Tennis Integrity Unit, сообщает Associated Press. Ими была обнаружена необычная активность в букмекерских ставках на матчи с участием чилийца. Кроме того, спортсмен не...