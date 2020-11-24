Сафин: Даниил Медведев не будет тюленем

https://static.news.ru/photo/0d4ab06e-2e37-11eb-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: vk.com/daniil__medvedev

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель двух турниров Большого шлема Марат Сафин оценил последние изменения Даниила Медведева. Теннисист считает, что проявление эмоций 24-летнего спортсмена — это абсолютно нормально.

Вечно оценивают: повзрослел, победил, — да о чём вы вообще. Если Медведеву что-то мешает, он должен это убирать, логично, что он не будет тюленем. Без эмоций невозможно играть, со временем он научился ими управлять. В Европе всё системно, все спокойны, а у нас всё хаотично: Хачанов может ракетку раздолбать, Рублёв тоже, Медведев не хуже — но это нормально, — сказал Сафин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, Медведева не зря называют осьминогом благодаря его умению цепляться за соперника.

Даня умеет чувствовать игрока, за всё цепляется, у него очень интересная техника, с ним приходится бороться. Но не за ту команду он болеет, надо за «Спартак», — добавил он.

В финальном матче турнира в Лондоне, который состоялся 22 ноября, Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Также в рамках турнира он взял верх в поединках с первой и второй ракетками мира — сербским спортсменом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $ 2,238 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин направил российскому теннисисту Даниилу Медведеву поздравление с победой на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).