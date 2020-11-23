Путин поздравил теннисиста Медведева с победой на итоговом турнире ATP

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Президент России Владимир Путн направил российскому теннисисту Даниилу Медведеву поздравление с победой на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы, — говорится в адресованной спортсмену телеграмме, текст которой размещён на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал Медведеву новых побед и успехов.

Как сообщал NEWS.ru, в финальном матче турнира в Лондоне, который состоялся 22 ноября, Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Также в рамках турнира он взял верх в поединках с первой и второй ракетками мира — сербским спортсменом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $ 2,238 млн.