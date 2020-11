Даниил Медведев взял титул на Итоговом турнире ATP

На «харде» Лондона россиянин одержал пять побед в пяти матчах. Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $ 2,238 млн, что сейчас равняется 170 млн рублей.

MEDVEDEV'S THE MAN IN LONDON!



@DaniilMedwed is the 2020 #NittoATPFinals champion pic.twitter.com/B6VtaUKJfr