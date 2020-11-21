Даниил Медведев взял титул на Итоговом турнире ATP

https://static.news.ru/photo/394c122c-2d09-11eb-a054-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: atptour/twitter.com

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финальном матче Медведев разобрался с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

На «харде» Лондона россиянин одержал пять побед в пяти матчах. Вместе с престижным титулом он получил максимальное количество рейтинговых очков (1500) и призовые деньги — $ 2,238 млн, что сейчас равняется 170 млн рублей.

До Медведева в ежегодных финалах состязаний лучших теннисистов мира играли только два россиянина. В 1997 году Евгений Кафельников уступил титул американцу Питу Сампрасу, а Николай Давыденко после неудачи в финале 2008 года, выиграл турнир в 2009 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер России Владимир Камельзон остался в восторге от победы Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР над испанцем Рафаэлем Надалем. Специалист отметил, что россиянин обладает огромной силой воли. По его словам, Даниил периодически выпадает из игры — однако вновь её находит.