Рублёв стал победителем теннисного турнира в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/f0a7f486-1157-11eb-8298-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Россиянин Андрей Рублёв выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который состоялся в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борну Чорича.

22-летний Рублёв одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 6:4. С 23-летним Чоричем он встретился на корте уже в четвёртый раз, все их матчи прошли на «харде» и завершились победами россиянина.

Рублёв располагается сейчас на 10-й строчке мирового рейтинга теннисистов, Чорич занимает 27-е место.

Как писал NEWS.ru, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, российский теннисист Карен Хачанов в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу. Счёт встречи по партиям — 4:6, 3:6, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.