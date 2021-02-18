Россиянка стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне в паре

https://static.news.ru/photo/0e509a4a-204c-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas SandstreM/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне в парном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

В финале Камилла Рахимова и представительница Индии Анкита Райна переиграли со счётом 2:6, 6:4, 10:7 Анну Блинкову и Анастасию Потапову.

Это первая совместная победа Рахимовой и Райны. 19-летняя россиянка занимает 158-е место в рейтинге WTA, и победа является первым титулом такого уровня в профессиональной карьере. 28-летняя Райна находится на 181-м месте рейтинга WТА, и это также её первый чемпионский титул.

Также в пятницу в финале женского одиночного разряда россиянка Дарья Касаткина встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australia Open.