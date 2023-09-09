Российский теннисист Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке. Он обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. В послематчевом интервью прямо на корте спортсмен поделился радостью от победы.

Потрясающе. Особенно обыграть такого соперника, как Карлос, которому я легко проиграл два матча в этом году. Конечно, были сомнения: смогу ли я навязать ему свою игру? Что нужно делать лучше? Но я провел потрясающий матч и рад, что буду здесь в воскресенье, — сказал Медведев.

Матч длился 3 часа 19 минут. Во время него Медведев девять раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок, однако на его счету оказались 38 активно выигранных мячей и 32 невынужденные ошибки. Алькарас в свою очередь провел безошибочную игру, не сделал ни одного эйса, в его активе 45 виннерсов и 38 невынужденных ошибок.

В финале Медведев встретится с сербским спортсменом Новаком Джоковичем. Этот будет 15 встреча теннисистов. Сейчас на счету россиянина пять побед, а у соперника, 23-кратного победителя турниров Большого шлема — девять.

В июле Медведев и Алькарас встречались на Уимблдоне. Россиянин уступил испанцу в трех партиях. Перед этим спортсмены встречались на корте дважды. На Уимблдоне-2021 выиграл россиянин: 6:4, 6:1, 6:2, а в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс Алькарас взял реванш — 6:3, 6:2.

О прошедшей встрече Медведева с Алькарасом, игре Джоковича с Янником Синнером — в материале NEWS.ru.