Российский дуэт вышел в полуфинал парного юниорского разряда «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/27533f92-098b-11eb-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мария Бондаренко и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного юниорского разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису. Мероприятие проходит в Париже.

Так, в ходе матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» Бондаренко и Шнайдер (5-й номер посева) выиграли у француженок Жюли Белгравер и Селии Белль Мор со счётом 6:1, 6:3. Время матча составило 46 минут.

В борьбе за выход в финал Бондаренко и Шнайдер сыграют с испанкой Джессикой Бузас Манейро и уругвайкой Гиллерминой Грант.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Карен Хачанов имел мало шансов на победу в матче Открытого чемпионата Франции с Новаком Джоковичем, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В понедельник, 5 октября, Хачанов проиграл первой ракетке мира Джоковичу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 3:6, 3:6.