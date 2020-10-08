Российский дуэт вышел в полуфинал парного юниорского разряда «Ролан Гаррос»

Мария Бондаренко и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного юниорского разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису. Мероприятие проходит в Париже.
Так, в ходе матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» Бондаренко и Шнайдер (5-й номер посева) выиграли у француженок Жюли Белгравер и Селии Белль Мор со счётом 6:1, 6:3. Время матча составило 46 минут.
В борьбе за выход в финал Бондаренко и Шнайдер сыграют с испанкой Джессикой Бузас Манейро и уругвайкой Гиллерминой Грант.
Ранее NEWS.ru писал, что российский теннисист Карен Хачанов имел мало шансов на победу в матче Открытого чемпионата Франции с Новаком Джоковичем, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В понедельник, 5 октября, Хачанов проиграл первой ракетке мира Джоковичу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 3:6, 3:6.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен