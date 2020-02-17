https://static.news.ru/photo/e8f1f3e4-5173-11ea-9c1a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александрова Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская спортсменка Екатерина Александрова поднялась с 28-го на 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея в активе 1825 очков.

Первое место в обновлённом рейтинге продолжает занимать австралийка Эшли Барти (8367). С пятого на четвёртое место поднялась Белинда Бенчич из Швейцарии (4720), а с шестого на пятое — канадка Бьянка Андрееску (4665).

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 31-е место (1486). Светлана Кузнецова — на 46-е (1178). Вероника Кудерметова опустилась на 39-ю строчку (1353), а Анна Блинкова — на 61-ю (984). Дарья Касаткина продолжает занимать 71-е место (850).

Александрова на минувшей неделе дошла до полуфинала St. Petersburg Ladies Trophy, где проиграла будущей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Другая россиянка Анастасия Потапова, которая уступила Бертенс в четвертьфинале, поднялась на 20 строчек и теперь занимает 81-е место (763).

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.